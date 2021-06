W zachodniej części Polski powróciły dzisiaj upały. Najcieplej jest w województwie lubuskim - tam termometry pokazują blisko 30 stopni Celsjusza. "Burze pojawią się dziś tylko lokalnie i będą krótkotrwale" - zapowiada synoptyk IMGW, Mateusz Barczyk. Gdzie można spodziewać się opadów?

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Temperatura popołudniu będzie się wahać od 23 stopni na Suwalszczyźnie do około 30 stopni na ziemi lubuskiej. Najchłodniej będzie nad morzem - tam około 21-22 stopni Celsjusza.



Do wieczora sytuacja nie będzie się zmieniać. Możliwość przelotnych opadów deszczu utrzyma się do godzin wieczornych na północnym wschodzie, szczególnie nad Podlasiem.



Na ciepły wieczór, z temperaturami około 21-22 stopni Celsjusza, mogą liczyć mieszkańcy centralnej części Polski. Najcieplej będzie jednak na zachodzie kraju, tam około godziny 20:00 termometry pokażą nawet 24-25 stopni Celsjusza.



Jaka pogoda w nocy?

Noc będzie na ogół pogodna. Nad ranem mogą się pojawić lokalne i krótkotrwałe mgły szczególnie na Kujawach, Kaszubach i na Pomorzu - prognozuje synoptyk. Zanikające opady deszczu oraz słabe burze mogą się pojawić na początku nocy na Podlasiu.



W nocy najniższa temperatura będzie w Suwałkach i Zakopanem - tam 13 stopni, najcieplej będzie w Zielonej Górze, około 18 stopni Celsjusza.