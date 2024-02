Synoptycy nie mają wątpliwości. Wiosna nadejdzie wcześniej. Najbliższy tydzień przyniesie temperaturę nawet do 17 st.C.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W Polsce robi się coraz cieplej. W niedzielę w niektórych regionach było 15 stopni Celsjusza, a to nie koniec. Choć do kalendarzowej wiosny został jeszcze prawie miesiąc, to za oknem zimy już nie widać.

Nadchodzący tydzień zapowiada się wyjątkowo wiosennie. Synoptycy nie mają wątpliwości - NADCHODZI WIOSNA!

Przeanalizowaliśmy dane i okazało się, że wiosna rozpoczyna się wcześniej, nawet o 20 dni wcześniej niż to było w latach 80 ubiegłego wieku, wychodzi na to, że w 2024 roku luty to będzie ten czas, kiedy wiosna się rozpocznie. Na razie nie widać już ujemnych temperatur - powiedział RMF FM Grzegorz Walijewski z IMGW.