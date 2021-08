W pogodzie dobre wiadomości! W sobotę na znacznym obszarze Polski będzie dość pogodnie. Pojawią się gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, ale będzie też sporo słońca – przewiduje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mateusz Barczyk. Najcieplej w sobotę będzie m.in. na Śląsku - do 27 stopni Celsjusza.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Jak poinformował synoptyk IMGW, w sobotę na znacznym obszarze Polski będzie dość pogodnie. Jedynie na północnym wschodzie będą się utrzymywać chmury. Opady będą głównie na północnym-wschodzie, czyli woj. podlaskie, północny-wschód woj. mazowieckiego, woj. warmińsko-mazurskie i część pomorskiego - wyliczył, dodając, że będą to słabnące, przelotne opady deszczu.

Synoptyk wskazał, że do południa najcieplej będzie w Polsce zachodniej - do ok. 24 stopni Celsjusza.



W dalszej części dnia IMGW prognozuje, że pojawią się gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, ale będzie też sporo słońca. Najmniej słońca będzie na krańcach północno wschodnich - zaznaczył Barczyk.



W sobotę najchłodniej będzie na północnym wschodzie, gdzie temperatura będzie wynosić maksymalnie 21 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie natomiast na Śląsku, gdzie słupki rtęci pokażą 27 stopni Celsjusza.