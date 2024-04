Robi się coraz chłodniej. Śnieg i mróz przewidują synoptycy w kolejnych dniach w Zakopanem. IMGW wydało ostrzeżenie przed przymrozkami na południu Polski.

/ Shutterstock

Niestety do Polski wrócił chłód. Na razie jest i będzie zimno. O temperaturze w okolicach 20 stopni możemy zapomnieć.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed przymrozkami. Alerty IMGW - obowiązują w województwach:

śląskim, w powiecie żywieckim;

małopolskim, w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim.



Synoptycy przewidują, że w tych miejscach temperatura spadnie do około minus 3 stopni Celsjusza, przy gruncie do około minus 5 st. C.

Ostrzeżenia przed przymrozkami na razie obowiązują do godziny 9 w piątek.

Niewykluczone, że w kolejnych dniach będzie podobnie.

Nocami musimy się liczyć z przymrozkami, na razie nie będzie to jakiś wyraźny mróz - około minus 1, minus 2 stopni, ale ryzyko większych przymrozków jest w weekend, od piątku może lokalnie być minus 5, minus 6 stopni. To będzie zależało od wielu czynników, ale takie ryzyko istnieje - mówi RMF FM szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski.

/ IMGW / Zrzut ekranu