Alert pierwszego stopnia oznacza, że mogą wystąpić niebezpieczne zjawiska meteorologiczne, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

Dziś temperatura maksymalna od -4 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 1 stopień w centrum, do 4 na zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

W nocy w całym kraju zachmurzenie duże. W całym kraju opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Możliwe mgły osadzające szadź.

Temperatura minimalna od -10 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, do 1 stopnia na zachodzie. W rejonach podgórskich termometry mogą wskazać -12 st.



Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i południowy.

Wraca jesienna aura

W niedzielę na zachodzie termometrach zobaczymy nawet plus 6-7 stopni. To cieplejsze powietrze dotrze do Torunia, Kielc, aż po Tarnów. Ciepło powoli będzie się wlewało do Polski. Choć na wschodzie jeszcze utrzyma się od 0 do minus 1 stopnia. Tam też pojawią się marznące opady deszczu - ostrzega rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.



Zgodnie z prognozami IMGW od poniedziałku na zachodzie zrobi się stosunkowo ciepło, bo aż 9 stopni, a na wschodzie już 1 na plusie. Kolejne noce będą z temperaturą dodatnią w całym kraju. To ciepłe powietrze utrzyma się do piątku. Co prawda nie będzie to 9 st., jak w poniedziałek, ale w okolicach 4-5 st. C. To bardziej jesień niż zima - ocenia Walijewski.

Jaka prognoza pogody na święta Bożego Narodzenia?

Modele pokazują, że taka pogoda się utrzyma również w kolejnym tygodniu. Temperatury na zachodzie ok. 4-5, a na wschodzie od 1 do 2 stopni. Model ECMWF mówi nam, że wartości temperatury w tygodniu świątecznym będzie wyższa od grudniowej normy - czyli dodatnie w dzień, noce może będą na lekkim minusie. Szanse na mróz i śnieg są poniżej 30 procent - dodaje rzecznik IMGW.



Pociesza amatorów śniegu, że na wschodzie kraju i w górach białego puchu jest jeszcze sporo i powinien utrzymać się aż do świąt Bożego Narodzenia i sylwestra.