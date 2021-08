Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed burzami z gradem dla czterech województw na południu i południowym-zachodzie kraju. Alerty obowiązują do późnych godzin wieczornych.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego i małopolskiego. We wskazanych województwach IMGW prognozuje miejscami burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu do 20 mm, lokalnie do 30 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami spodziewane są opady gradu.

Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Gdzie jest burza?

Gdzie aktualnie występują burze? Można to sprawdzić na poniższych radarach.