"W nocy wystąpią słabe opady deszczu, mżawka i mgły, które będą ograniczać widoczność nawet do 100 metrów" - poinformowała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska. W poniedziałek możliwe są lokalne przejaśnienia.

Gęsta mgła. Zdjęcie ilustracyjne / Andrzej Grygiel / PAP

W nocy z niedzieli na poniedziałek w dalszym ciągu utrzymają się mgły, spodziewane są słabe opady deszczu i mżawka, a większe rozpogodzenia wystąpią głównie na południu kraju. Za to w wysokich partiach gór będzie bezchmurnie.

Nocą miejscami będzie padał słaby deszcz lub mżawka. Temperatura minimalna wyniesie od -1 do 3 stopni C., najcieplej będzie na Wybrzeżu od 4 do 6 stopni C., w górach temperatura może spaść do -2 stopni C. - powiedziała Dąbrowska. Wiatr będzie słaby z kierunku wschodniego.



Poniedziałek przywita nas dużym zachmurzeniem i mgłami, które będą ograniczać widoczność nawet do 100 metrów. Z upływem dnia te mgły powinny stopniowo zanikać. W ciągu dnia mogą pojawić się większe przejaśnienia, na południu kraju i w górach rozpogodzenia, natomiast miejscami spodziewamy się słabego deszczu i mżawki - dodała.



Temperatura maksymalna wyniesie od 3 stopni C. na północnym wschodzie do 10 stopni C. na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby wschodni i południowo wschodni.

W poniedziałek wieczorem ponownie zacznie tworzyć się mgła.