Dziś opady, głównie śniegu, spodziewane są w całym kraju. Te intensywniejsze mogą wystąpić na Wybrzeżu i Pomorzu. Tam będzie też najcieplej, do 3-4 stopni Celsjusza.

Opady śniegu we Wrocławiu / Sebastian Borowski / PAP

Niedziela będzie nadal pochmurna, a przejaśnienia możliwe są głównie na północy kraju.

Natomiast opady spodziewane są w całym kraju. Na przeważającym obszarze będzie padać śnieg.

Na Wybrzeżu i Pomorzu opady mogą być intensywniejsze i tam przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść od 8 do 10 cm.

W samej strefie nadmorskiej spadnie także deszcz ze śniegiem. Natomiast początkowo na krańcach południowo-wschodnich spodziewane są marznące opady powodujące gołoledź - ostrzega synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Temperatura maksymalna wyniesie od ok. minus 6 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Karpat i minus 4 stopni Celsjusza w rejonach podgórskich Sudetów, ok. minus 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju, do 3-4 stopni Celsjusza na plusie na Wybrzeżu. Tam będzie najcieplej.

Natomiast w nocy prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami może się nawet rozpogodzić. W całym kraju spodziewane są słabe opady śniegu. Będzie za to chłodniej.

Temperatura na południu kraju będzie wynosiła od minus 10 do minus 7 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich, szczególnie Sudetów, spadnie, do co najmniej minus 15 stopni Celsjusza. Natomiast na pozostałym obszarze kraju wyniesie od minus 6 do minus 1 stopnia Celsjusza - przekazała synoptyk IMGW.

Grażyna Dąbrowska zapowiada, że zima zostanie z nami przez cały kolejny tydzień. Opady śniegu nie będą już tak intensywne. W nocy trzeba spodziewać się ujemnych temperatur.