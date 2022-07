Ponad 340 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w sobotę związku z usuwaniem skutków burz i intensywnych opadów deszczu. Tymczasem Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed deszczami i burzami dla większości kraju. W wielu miejscach może spaść łącznie nawet do 70 mm wody na metr kwadratowy. Wolne od ostrzeżeń jest jedynie woj. zachodniopomorskie, a także część pomorskiego i lubuskiego. W sobotę do godz. 16 ponad tysiąc odbiorców zostało pozbawionych dostaw energii elektrycznej z powodu burz i ulewnych deszczy przechodzących nad Polską – podało RCB.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował RMF FM Karol Kierzkowski, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, do godziny 21:00 strażacy odnotowali 341 zgłoszeń dotyczących usuwania skutków silnego wiatru oraz opadów deszczu.

Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach: dolnośląskim - 85, śląskim - 63, podkarpackim - 52, małopolskim - 28, lubelskim - 28 i mazowieckim - 24.

Strażacy usuwali połamane gałęzie drzew i konary, a także wypompowywali wodę z podtopionych domów i posesji.

Nikt nie został ranny.

Alerty IMGW niemal dla całego kraju

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, mazowieckiego oraz części woj. pomorskiego, lubuskiego kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolski. Tam prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Ich wysokość może osiągnąć od 30 mm do 50 mm.

Drugi stopień ostrzeżeń przed ulewnymi deszczami wydano dla większej części woj. wielkopolskiego, i w całości dla woj. śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego oraz podkarpackiego. Prognozowana wysokość opadów od 40 mm do 70 mm. Spodziewane są również burze. Ich szczególne natężenie może wystąpić na południu.

Ostrzeżenia zostały wydane do wieczora w niedzielę.

Tymczasem jak informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w raporcie z godz. 16, 1060 odbiorców w całym kraju nie ma prądu.

RCB wysłało alerty przed burzami i deszczami do ponad 10 mln osób.

O czym musisz pamiętać?

RCB przypomina, by przed burzą usunąć z parapetów i podwórek przedmioty, które może porwać wiatr. Należy też zadbać o to, by auta nie były zaparkowane pod drzewami i zapewnić bezpieczeństwo naszym zwierzętom. Powinniśmy również zamknąć okna i drzwi i w miarę możliwości pozostać w domu. Warto przygotować się także na awarię energetyczną i mieć pod ręką latarki z zapasem baterii.

Co zrobić, jeśli burza zastanie nas poza domem? Nie wolno zatrzymywać się pod drzewami. W czasie jazdy samochodem powinniśmy zachować ostrożność ze względu na konary i drzewa, które mogą się złamać i spaść na drogę. Kolejne potencjalne niebezpieczeństwo to podmuchy wiatru, które mogą zdmuchnąć auto na otwartej przestrzeni.