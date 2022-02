​Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem i opadami śniegu oraz drugiego stopnia przed zamieciami śnieżnymi na Dolnym Śląsku wydało IMGW. Ostrzeżenia mają obowiązywać co najmniej do godzin popołudniowych.

/ Shutterstock

Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obowiązuje we wszystkich powiatach woj. dolnośląskiego. Synoptycy IMGW prognozują silny wiatr o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, lokalnie 80 km/h, z zachodu i północnego zachodu



Z kolei ostrzeżenie pierwszego stopnia przed opadami śniegu obowiązuje w południowych powiatach województwa, a więc na terenach podgórskich i w górach. Może tu spaść, według prognoz, od 10 do 20 cm śniegu.



/IMGW /Zrzut ekranu

Dodatkowo na południu województwa obowiązuje też ostrzeżenie drugiego stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi.