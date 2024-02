Prognoza pogody na noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie nadal będzie duże. Więcej przejaśnień należy się spodziewać na zachodzie kraju i tam również wystąpią opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu.

Temperatura minimalna wyniesie od minus 3 st. C na północnym wschodzie, minus 1 st. w centrum, najcieplej będzie na Wybrzeżu, gdzie termometry pokażą 3 st.

Wiatr będzie dość silny i porywisty. Na Wybrzeżu osiągnie prędkość do 90 km/h. Powieje z północnego zachodu i zachodu.

Jaka pogoda będzie w piątek?

W piątek zachmurzenie duże, na południu z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na zachodzie i w centrum opady deszczu, na wschodzie deszczu ze śniegiem, w górach śniegu.

Temperatura maksymalna od 0 st. C na południu do 3 st. C w centrum i 5 st. C na północnym zachodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, we wschodniej połowie kraju porywisty, nad morzem w porywach do 55 km/h, zachodni i południowo-zachodni. W górach dość silny i silny, w Karpatach w porywach do 65 km/h, w Sudetach do 90 km/h, północno-zachodni, miejscami powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.