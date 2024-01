W rzekach stanu Santa Catarina, na południowym wschodzie Brazylii, pojawiły się duże ilości białej piany. To skutek skażenia wody kwasem sulfonowym - przekazały władze regionu. Szkodliwy dla człowieka związek chemiczny był przewożony przez ciężarówkę, która uległa wypadkowi.

Członek Żandarmerii Wojskowej sprawdzający sytuację na rzece Seco. / HANDOUT/AFP/East News / East News

Do skażenia doszło w poniedziałek rano w rzece Seco, w której niespodziewanie pojawiła się gęsta biała piana. W związku z tym, że szkodliwa substancja zaczęła przedostawać się z Seco do rzeki Cubatao do Norte zaopatrującej w wodę 75 proc. mieszkańców Joinville, głównego miasta stanu Santa Catarina, lokalne władze ogłosiły w poniedziałek stan wyjątkowy.