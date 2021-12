Zima dotarła do Polski. Najbliższej nocy opadów śniegu spodziewać możemy się na terenie całego kraju. Możliwe są również opady śniegu z deszczem, które mogą prowadzić do oblodzeń.

Synoptyk IMGW: W nocy opady śniegu, możliwe oblodzenie / Paweł Supernak / PAP

W nocy z niedzieli na poniedziałek w całej Polsce prognozowane są słabe opady śniegu. Będzie ślisko i mroźnie. W północnej Polsce prognozowana temperatura w drugiej części nocy to minus 4 st. C., na pozostałym obszarze minus 1 st. C. - powiedziała synoptyk IMGW Grażyna Dąbrowska.

Na północy możliwy również deszcz ze śniegiem - przekazała Dąbrowska.

W górach, szczególnie w Sudetach i Karpatach, prognozowany pięciocentymetrowy przyrost pokrywy śnieżnej - dodała.



Prawie w całym kraju temperatura spadnie poniżej zera. Minus 4 st. C. na północy, a na pozostałym obszarze Polski minus 1 st. C.

Minus 4 stopnie Celsjusza także w rejonach podgórskich. Zero stopni tylko na południu i wybrzeżu - poinformowała Dąbrowska.





Niebezpieczne oblodzenia

W poniedziałek nad ranem może być bardzo ślisko, ponieważ wówczas temperatura na większości obszaru kraju może osiągnąć zero stopni lub mniej. Oblodzenie jest szczególnie prawdopodobne na zachodzie i w centrum Polski - ostrzegła Dąbrowska i dodała, że IMGW wydał odpowiednie komunikaty dla poszczególnych regionów.





IMGW wydało ostrzeżenia przed oblodzeniami i marznącymi opadami / IMGW / Internet

Wiatr słaby, przeważnie zmienny. Silniejsze podmuchy tylko nad morzem.