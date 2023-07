To będzie deszczowa sobota w południowo-wschodniej Polsce. W tym regionie spodziewane są burze i opady deszczu z gradem. Przelotne opady możliwe w całym kraju.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W południowo-wschodniej Polsce będzie padało. Wystąpią burze z gradem. Suma opadów wyniesie do 30 mm. Porywy wiatru osiągną prędkość podczas burz do 75 km/h. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. W całym kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 20 stopnia Celsjusza na wybrzeżu, do 25 stopni na zachodzie i południowym wschodzie.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich.

W nocy w południowo-wschodniej Polsce możliwe jeszcze burze, ale mniej intensywne. W całym kraju zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami z przelotnymi opadami deszczu.

Temperatura minimalna wyniesie od 13-17 stopni Celsjusza na przeważającym obszarze kraju. W rejonach podgórskich chłodniej od 11 do 15 stopni.

Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków zachodnich. W trakcie burz porywy wiatru mogą osiągnąć do 60 km/h.