To będzie słoneczny dzień na południu Polski. Temperatura będzie dodatnia w całej Polsce. Najcieplej - na Dolnym Śląsku. Tam termometry pokażą do 13 st. Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Więcej chmur będzie w pozostałych regionach kraju. Miejscami mogą pojawić się słabe opady deszczu. Lokalnie na północnym zachodzie w ciągu dnia będą się utrzymywały mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.



Temperatura w całej Polsce będzie na plusie - maksymalna od 3 st. C na północnym wschodzie Polski, w rejonach podgórskich termometry pokażą 4 st., na przeważającym obszarze kraju około 8-10 st. Najcieplej będzie na południowym zachodzie, na Dolnym Śląsku do 13 st. C.



Wiatr słaby i umiarkowany, ale na obszarach podgórskich będzie porywisty. Powieje z kierunków południowych.

Noc z niewielkimi opadami w centrum i na północy Polski

Najbliższa noc będzie pochmurna. Na północy i w centrum kraju wystąpią śladowe opady deszczu lub mżawki. Będą też mgły ograniczające widzialność do 300 metrów.



Temperatura minimalna wyniesie od minus 2 st. C na południowym wschodzie i minus 3 st. w rejonach podgórskich Bieszczadów. W centrum kraju termometry pokażą około 5 st. C, a na zachodzie do 7 st.



Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany i porywisty, a na obszarach powieje z kierunków południowych.



Polska dostaje się od zachodu w zasięg frontu ciepłego, stąd nieco wyższa temperatura i opady deszczu - informuje Dorota Pacocha, dyżurna synoptyczka z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.



Po weekendzie w całym kraju w nocy temperatura spadnie poniżej zera.