W Polsce temperatura na plusie i wiosnę czuć w powietrzu, ale... to jeszcze nie koniec zimy. A to z powodu antycyklonu, który sięgnie naszego kraju, przynosząc w nocy znaczny spadek temperatury.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Antycyklon daje się we znaki zwłaszcza na północy Europy. Tam nadal jest śnieżnie i trzyma siarczysty mróz, a miejscami temperatura zacznie spadać poniżej -40 st. Celsjusza!

Jak informuje serwis dobrapogoda24,pl, antycyklon okresami sięgnie Polski. Przyniesie przejaśnienia i rozpogodzenia, a tym samym wystąpią warunki do radiacji i pojawi się mróz. Temperatura miejscami spadnie co najmniej do -8/-1 st. Celjusza - czytamy.

Większy mróz może pojawić się w rejonie Tatr i Podhala. A najbliższa noc z niewielkim mrozem w co najmniej kilku regionach kraju, zwłaszcza na południu, w centrum i na południowym zachodzie kraju czeka nas już z 14 na 15 lutego.

Najsilniejszego mrozu można spodziewać się z niedzieli na poniedziałek - zwłaszcza we wschodnich i północno wschodnich regionach Polski.

Chłodno będzie również o porankach - mimo że w tym tygodniu w ciągu dnia termometry pokażą nawet 12 stopni Celsjusza.

A jaka pogoda dziś w ciągu dnia?

Dziś w dzień czeka nas mało słońca - miejscowe przejaśnienia w centrum i na południu.

Miejscami wystąpią opady deszczu, a na północnym zachodzie opady deszczu ze śniegiem.

Temperatura maksymalna wyniesie od 2 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 6 w centrum, do 8 stopni na południu.

Wiatr zachodni i północno-zachodni, będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Na północy porywy do 60 km/h.