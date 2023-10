Po niemal zimowym początku tygodnia do Polski wróciło babie lato. W najbliższych dniach na termometrach w wielu miejscach kraju znowu zobaczymy ponad 20 stopni Celsjusza. Ciepła aura powinna utrzymać się co najmniej do soboty.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W środę czeka nas zachmurzenie małe i umiarkowane, które na północy okresami wzrośnie do dużego. Na północy i wschodzie słaby deszcz lub mżawka. Temperatura maksymalna od 16 stopni na wschodzie kraju i miejscami na wybrzeżu, około 20 w centrum i na północy, do 24 stopni Celsjusza na południowym zachodzie.

Chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat, gdzie maksymalna temperatura wyniesie około 14 stopni.

Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny, w całym kraju porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na wybrzeżu wiatr w porywach do 60 km/h, wieczorem do 70 km/h, w Karpatach do 75 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

Ciepła i deszczowa noc

W nocy na południu kraju zachmurzenie małe i umiarkowane i tu bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami deszczu. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na północnym wschodzie. Temperatura minimalna od 9 stopni na Pomorzu do 15 na Dolnym Śląsku i Mazowszu.

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, w całym kraju porywisty, południowo-zachodni i zachodni. Na wybrzeżu i w rejonie Zalewu Wiślanego wiatr w porywach do 70 km/h, w Karpatach do 85 km/h i w Sudetach do 100 km/h.

Ponad 20 stopni i silny wiatr

W czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnym deszczem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 mm na Dolnym Śląsku. Temperatura maksymalna od 14 stopni Celsjusza nad morzem i Pomorzu, około 17 stopni w centrum, do 23 na południu kraju.

-

Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, nad morzem silny od 30 km/h do 50 km/h, w całym kraju porywisty, zachodni i południowo-zachodni. W rejonie Zalewu Wiślanego wiatr w porywach do 60 km/h, w Karpatach do 75 km/h, na wybrzeżu do 80 km/h i w Sudetach do 100 km/h.



W niedzielę zmiana pogody

Prawdopodobnie ciepłem będziemy cieszyć się aż do soboty. W piątek możemy spodziewać się temperatury do 21 stopni Celsjusza, w sobotę miejscami nawet do 25 stopni. Chłodniej tylko na Pomorzu, ale i tam mieszkańców czeka przyjemne 16-19 stopni.

W niedzielę Polska znajdzie się w zasięgu chłodniejszego niżu. Miejscami mogą pojawiać się przelotne opady deszczu, szczególnie na zachodzie i północy Polski.

Będzie też niestety chłodniej. Temperatura maksymalna w niedzielę wyniesie od 10-12 na zachodzie i północnym-zachodzie do 15 stopni Celsjusza na południowym wschodzie. Odczuwalna temperatura będzie jeszcze niższa, a to za sprawą porywistego wiatru.