W niedzielę pogoda w Polsce zachęcać będzie do spacerów i odpoczynku na świeżym powietrzu. Nad przeważającym obszarem kraju będzie pogodnie i bez opadów. Niewielki deszcz może spaść w Sudetach i w zachodniej części Karpat.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego przez najbliższe kilka dni pogodę nad Polską będzie kształtował wyż znad północnej Europy, który ściąga do nas masy chłodnego powietrza arktycznego. Tylko nad południowym zachodem Polski zaznacza się płytki niż z cieplejszym i wilgotnym powietrzem polarno-morskim. Według synoptyków IMGW-PIB podobna pogoda może się utrzymać do najbliższego czwartku.

W niedzielę zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, tylko na południu i miejscami na północy wzrastające do dużego. W Sudetach i zachodniej części Karpat prognozowane są przelotne opady deszczu. W Sudetach są burze, w których czasie punktowo może spaść do 10 mm deszczu i towarzyszyć będzie porywisty wiatr. Temperatura od 17 stopni Celsjusza na północy do 23 na zachodzie. W rejonach podgórskich około 16 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków wschodnich. Nad morzem wiatr okresami może być dość silny i porywisty - powiedziała synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB Anna Woźniak.

W nocy przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i północy okresami może wzrastać do dużego. W Sudetach przelotne, zanikające opady deszczu. Także w rejonie Zatoki Gdańskiej możliwy przelotny deszcz.

Temperatura minimalna od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 9-10 w centrum, do 13 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty z kierunków wschodnich.