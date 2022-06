Weekend przyniesie pierwsze w tym roku upały. W wielu miejscach temperatura przekroczy 30 st. C. Niestety synoptycy ostrzegają również przed burzami, zwłaszcza w niedzielę na północy kraju.

Upały prognozowane są nie tylko w Polsce, a także w innych krajach Europy np. Hiszpanii i Francji. / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Pogoda w piątek

Dziś na terenie województw zachodniopomorskiego i pomorskiego zachmurzenie będzie umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego z lokalnymi przelotnymi opadami deszczu, zwłaszcza na wschodzie regionu. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 24 st. C, chłodniej tylko nad morzem, od 17 st. C na Helu do 20 st. C w Świnoujściu. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, północno-zachodni, podczas burz możliwe porywy do 60 km/h.

Na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego zachmurzenie na ogół umiarkowane, po południu na wschodzie obszaru wzrastające do dużego aż do wystąpienia słabych przelotnych opadów deszczu. Temperatura maksymalna od 22 st. C na północnym wschodzie do 25 st. C na południowym zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz słabe przelotne opady deszczu. Lokalnie możliwe burze. Prognozowana suma opadów w trakcie burz do 10 mm. Temperatura maksymalna od 20 st. C na południu do 24 st. C na północy regionu. Wiatr początkowo słaby, stopniowo wzmagający się do umiarkowanego, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 21 st. C do 24 st. C, w rejonach podgórskich od 18 st. C do 20 st. C, wysoko w Beskidach od 12 st. C do 15 st. C, w szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) od 8 st. C do 10 st. C. Wiatr przeważnie umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-zachodni i północny.

Na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego, po południu i wieczorem większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Na południu i wschodzie regionu możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Początkowo możliwe także burze. Temperatura maksymalna od 19 st. C do 22 st. C, w rejonach podgórskich od 17 st. C do 19 st. C, w Górach Świętokrzyskich około 18 st. C, wysoko w Beskidach oraz na szczytach Bieszczadów od 10 st. C do 14 st. C, na szczytach Tatr około 7 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, północno-zachodni. Wysoko w górach wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km/h, północno-zachodni i północny.

Prognoza pogody na sobotę

W sobotę od zachodu kraju nasuwać się będzie zatoka niżu znad Morza Norweskiego z ciepłym frontem atmosferycznym, za którym zacznie napływać bardzo ciepła masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ciśnienie będzie spadać.

W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie umiarkowane, okresami duże. Lokalnie na wschodzie regionu słabe opady deszczu, głównie początkowo. Temperatura maksymalna od 26 st. C do 30 st. C, na wybrzeżu od 21 st. C do 23 st. C. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na wybrzeżu przejściowo dość silny, w porywach do 55 km/h, z kierunków zachodnich.

W województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim zachmurzenie umiarkowane i duże. Początkowo na północy możliwy słaby deszcz. Temperatura maksymalna od 19 st. C na północnym wschodzie do 25 st. C na południowym zachodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W województwie wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim słonecznie. Temperatura maksymalna od 28 st. C do 32 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

Na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego i lubelskiego zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna od 23 st. C na wschodzie do 29 st. C na zachodzie. Wiatr przeważnie umiarkowany, południowo-zachodni.

Na terenie województw dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 26 st. C na wschodzie do 32 st. C na zachodzie, wysoko w Sudetach od 12 st. C do 18 st. C, na szczytach Beskidów od 17 st. C do 20 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni.

W województwach małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna od 23 st. C do 26 st. C, w rejonach podgórskich od 21 st. C do 24 st. C, na szczytach Tatr około 13 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni. Wysoko w górach wiatr słaby i umiarkowany, zachodni.

Pogoda na niedzielę - prognoza

W niedzielę Polska będzie w zasięgu zatoki niżu znad Finlandii w strefie przemieszczającego się od północnego zachodu w głąb kraju chłodnego frontu atmosferycznego. Za frontem zacznie napływać chłodne powietrze polarne morskie, stopniowo wypierając upalne powietrze zwrotnikowe. Ciśnienie będzie spadać.

W województwach zachodniopomorskim i pomorskim zachmurzenie przeważnie duże. Przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna od 15 st. C, 17 st. C nad morzem i na wschodzie obszaru do 20 st. C, 22 st. C na zachodzie i w pasie pojezierzy. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków północnych.

Na terenie województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu oraz możliwe burze z lokalnym gradem. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północnym zachodzie do 29 st. C na krańcach południowych regionu. Wiatr słaby, zmienny. Podczas burz możliwe porywy do 70 km/h.

Na terenie województw wielkopolskiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu, pod wieczór na północy możliwe burze. Temperatura maksymalna od 21 st. C, 22 st. C na północy do 32 st. C na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny; w czasie burz wiatr w porywach do 70 km/h.

W województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim na południu zachmurzenie małe, tylko w północnej połowie woj. mazowieckiego zachmurzenie okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu, możliwe burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 25 st. C na północy do 31 st. C na południu. Wiatr przeważnie umiarkowany, z kierunków zachodnich. W trakcie burz porywy wiatru do 70 km/h.

W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim zachmurzenie małe lub bezchmurnie. Temperatura maksymalna od 29 st. C do 33 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, południowo-zachodni i południowy. W szczytowych partiach Sudetów (powyżej 1200 m n.p.m.) temperatura od 16 st. C do 19 st. C. Wiatr w nocy umiarkowany i dość silny, zachodni, w ciągu dnia silny, południowo-zachodni.

Na terenie województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna od 29 st. C do 32 st. C, w rejonach podgórskich od 27 st. C do 30 st. C. Wiatr umiarkowany, południowo-zachodni.