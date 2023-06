Pogoda w sobotę

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w sobotę Polska będzie w zasięgu płytkiego niżu z ośrodkiem nad Mazurami.

Na krańcach wschodnich zaznaczy się wpływ pofalowanego frontu atmosferycznego. Pozostaniemy w tej samej masie powietrza, cieplejszej na wschodzie, chłodniejszej na zachodzie kraju. Ciśnienie bez większych zmian - czytamy w komunikacie.

Podczas burz opady deszczu wyniosą do 20 mm. Temperatura od 18 do 24 stopni Celsjusza. Wiatr w porywach do 60 km/h.