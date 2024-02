To nie będzie ładny pogodowo tłusty czwartek. Dzisiaj dużo chmur, z których nad morzem, na wschodzie oraz w południowej połowie kraju spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Na południu możliwa również gołoledź - przekazał Michał Kowalczuk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak informują synoptycy IMGW w czwartek towarzyszyć nam będzie dużo chmur. Lokalnie tylko na północy kraju możliwe są większe przejaśnienia. Nad morzem oraz na wschodzie pojawią się przelotne opady śniegu i deszczu ze śniegiem, natomiast w południowej połowie kraju opady śniegu będą przechodzić w deszcz ze śniegiem i deszcz.

Lokalnie na południu Polski mogą pojawić się opady marznące powodujące gołoledź.





Temperatura maksymalna wyniesie od minus 1 st. C na północnym wschodzie, około 2-3 st. pokażą termometry w centrum, najcieplej, bo do 4 st. będzie na Opolszczyźnie.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany z kierunków południowych.

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnianiami tylko na północy kraju. W centrum spadnie śnieg i deszcz ze śniegiem. Na południowym zachodzie deszcz. Lokalnie w południowej połowie kraju możliwe są powodujące gołoledź marznące opady.

Temperatura minimalna od minus 6 st. C na Suwalszczyźnie, w centrum kraju termometry pokażą około 0 st., najcieplej będzie na Górnym Śląsku do 3 st. C.

Wiatr na północy będzie słaby i umiarkowany, powieje z południowego wschodu oraz wschodu. Na południu będzie słaby i umiarkowany, ale okresami porywisty i będzie wiał z kierunków zmiennych.