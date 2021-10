​W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie całkowite i duże. Przejaśnienia możliwe będą na południowym zachodzie i północy Polski - powiedziała PAP Magdalena Muszyńska-Karbowska, synoptyk IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na Podkarpaciu do 14 na południowym zachodzie.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak przewidują specjaliści Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w poniedziałek nad większością kraju pojawią się chmury. W wielu miejscach spadnie niewielki deszcz.

Według naszych prognoz w poniedziałek nad Polską będzie zachmurzenie całkowite i duże. Większe przejaśnienia i rozpogodzenia możliwe są na północy i południowym zachodzie kraju. Niemal wszędzie, poza krańcami południowo-wschodnimi i południowo-zachodnimi, może spaść niewielki deszcz. Na północy i północnym wschodzie może to być do 5 mm opadów. Na pozostałym obszarze mówimy o 1-2 mm. Wiał będzie wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich, a na Wybrzeżu północnych - powiedziała Muszyńska-Karbowska.



Prognozowana temperatura maksymalna powietrza do zachodu słońca wyniesie od 7 stopni Celsjusza na południowym wschodzie, przez 10-11 stopni w centrum, do 14 stopni na południowym zachodzie kraju.