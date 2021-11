​Czwartek będzie pochmurny w całym kraju. Na zachodzie może spaść do 25 litrów deszczu na metr kwadratowy, a porywy wiatru lokalnie osiągną 75 km/h - powiedział PAP Jakub Gawron, synoptyk IMGW-PIB.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Według prognozy przygotowanej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, w czwartek deszczowy niż będzie przesuwał się od południowego zachodu w kierunku Pomorza.

W całym kraju dominować będzie zachmurzenie duże. Najwięcej deszczu spadnie na zachodzie i północnym zachodzie oraz na krańcach południowych. Na północnym zachodzie, czyli Pomorzu, północnej części Wielkopolski i północy Ziemi Lubuskiej sumarycznie może spaść do 20-25 mm deszczu. Na krańcach południowych spodziewane są opady do 15 mm deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wyniesie od 8 do 10 stopni Celsjusza na północy, do 15 stopni na południu kraju - powiedział Jakub Gawron z IMGW-PIB.



Nad ranem w Kotlinie Kłodzkiej wiatr może osiągnąć 65 km/h. W ciągu dnia w terenach podgórskich Sudetów siła wiatru wzrośnie do 75 km/h. Z umiarkowanym, okresami dość silnym i porywistym wiatrem, należy liczyć się na terenie całego kraju. W centralnej Polsce, w porywach wiatr może dochodzić do 65 km/h. Wysoko w górach jego prędkość osiągnie 100-110 km/h.