​Piątek będzie dniem chłodnym i słonecznym w całej Polsce, z temperaturami od 12 do 18 stopni - powiedział PAP Michał Ogórek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zdj. ilustracyjne / Depositphotos

Według prognoz przedstawionych PAP przez Michała Ogórka, synoptyka IMGW, za sprawą chłodnych mas powietrza, które weszły do kraju za frontem atmosferycznym, piątek będzie dniem z dużą ilością słońca, ale chłodnym.

Rano, pomimo coraz większej ilości rozpogodzeń, będzie raczej chłodno, z temperaturą od 5 do 7 stopni Celsjusza. W centralnej i wschodniej części kraju rano spodziewamy się mgieł ograniczających widzialność do dwustu metrów. W ciągu dnia rozpogodzi się i zachmurzenie już w całym kraju będzie małe i umiarkowane. Deszcz spadnie tylko wzdłuż ściany wschodniej, ale opady będą dużo słabsze od tych z nocy z czwartku na piątek. Pomimo słońca będzie chłodno. W najcieplejszym momencie dnia temperatura wyniesie 12 stopni, w centrum 15, a na zachodzie od 17 do 18 stopni Celsjusza - powiedział Ogórek.



W ciągu dnia wiatr będzie na ogół słaby, a na zachodzie i nad morzem umiarkowany. Zdaniem synoptyka, masy chłodnego powietrza będą zalegać nad Polską tylko jeden dzień. W najbliższy weekend będzie już pogodnie, bez deszczu i z temperaturami przekraczającymi 20 stopni.