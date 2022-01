Piątkowa aura będzie zróżnicowana. Przyniesie duże zachmurzenie z przejaśnieniami możliwymi na południowym-wschodzie. Ciepło - do 9 stopni na zachodzie w ciągu dnia. Wiatr miejscami osiągnie w porywach do 100 km/h - powiedziała synoptyk IMGW Ilona Bazyluk.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje, że rano na wschodzie należy się spodziewać opadów deszczu i deszczu ze śniegiem. Dodała, że temperatura wyniesie od stopni na wschodzie do 5 "kresek" na zachodzie. W centrum będą 4 stopnie.

Temperatura w południe - jak przewiduje IMGW - będzie się wahać od 3 "kresek" na Lubelszczyźnie i Podhalu do 9 stopni na zachodzie. W centrum nie powinna przekroczyć 6 stopni.

W popołudnie duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. Na północnym-wschodzie spadnie deszcz ze śniegiem - stwierdziła synoptyk. Dodała, że będzie wiał umiarkowany i silny wiatr, który w porywach osiągnie do 100 km/h na Lubelszczyźnie i Podhalu oraz do 95 km/h nad morzem. Na pozostałym obszarze do 70 km/h - wskazała.

Wieczorem porywy będą najsilniejsze na wschodzie - do 70 km/h. W centrum i nad morzem wiatr nie przekroczy 55 km/h.

Ilona Bazyluk zaznaczyła, że będą zanikające słabe opady deszczu, a w górach może spaść śnieg. Wieczorem temperatura dodatnia - od 1 stopnia na wschodzie do 4 na zachodzie.