Chociaż w najbliższe dni nad Polską przeważać będzie jeszcze pochmurna i deszczowa pogoda, koniec tygodnia zapowiada się już znacznie cieplejszy. Czas pożegnać się z przymrozkami. Za kilka dni termometry mogą pokazać nawet 26 stopni na plusie!

Koniec tygodnia zapowiada się ciepło, z temperaturą powyżej 20 stopni Celsjusza. Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Nadchodząca noc powinna być już ostatnią nocą z przymrozkami. Pod koniec tygodnia termometry mogą pokazać nawet 26 st. Celsjusza - wynika z prognozy pogody, którą na najbliższy tydzień przygotował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Najbliższe dni będą jednak jeszcze pochmurne i z opadami.

Jak informuje IMGW, w nadchodzącym tygodniu będzie przeważała pochmurna, okresami deszczowa pogoda, ale nie zabraknie przy tym także momentów ze słońcem.

Poniedziałek

W poniedziałek na północnym wschodzie i wysoko w górach prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, śniegu oraz krupy śnieżnej.

Okresami - zwłaszcza na południu i nad morzem - pojawią się jednak przebłyski słońca. Temperatura powietrza wyniesie od 8 do 11 st. Celsjusza. Chłodniej na Suwalszczyźnie i na Podhalu, tam ok. 5, 7 stopni.

Wiatr początkowo w porywach do 60-70 km/h. Po południu na zachodzie mogą rozwinąć się lokalne burze.

Wtorek

Nocą z poniedziałku na wtorek, na wschodzie, w centrum i w rejonach podgórskich temperatura powietrza przy gruncie może spaść miejscami do -2 st. Celsjusza, jednak - jak wskazują synoptycy - to już ostatni taki zimowy epizod.

Wtorek ma być wietrzny, a miejscami deszczowy. Dodatkowo na zachodzie i w centrum możliwe są burze.

Najwięcej słońca szykuje się na południu i południowym wschodzie, tam na ogół bez deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. nad morzem, ok. 13 st. w centrum i na zachodzie do 16 st. Celsjusza na południowym wschodzie. Wiatr będzie umiarkowany, w porywach do 60 km/h, nad morzem do 70 km/h, a wysoko w Sudetach do 110 km/h.

Środa

W środę - ponownie pochmurno, lecz z większymi przejaśnieniami. Miejscami przydadzą się parasole z uwagi na przelotne opady deszczu, na zachodzie prognozowane są też lokalne burze. Temperatura od 10 st. Celsjusza nad morzem, około 14 st. w centrum do 19 st. na południowym wschodzie. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach nad morzem do 70 km/h.

Czwartek

W czwartek według prognoz Instytutu będzie nieco chłodniej i nadal pochmurno. Ponownie wystąpią przelotne opady deszczu niemal w całym kraju.

"Uczucie chłodu dodatkowo będzie potęgował silny i porywisty wiatr, który nad morzem może osiągać 85 km/h. Temperatura maksymalna wyniesie od 9 st. Celsjusza nad morzem do 13 st. na południu" - prognozuje IMGW.

Piątek

Pozytywne zmiany czekają nas w piątek. Zapowiadane jest wówczas ocieplenie, zwłaszcza w południowej Polsce, gdzie temperatura może wrosnąć do 17 st. Celsjusza. Na północy termometry pokażą natomiast ok. 8 st. na plusie.

"Nadal miejscami prognozowane są przelotne opady deszczu a lokalnie niewykluczone burze" - dodaje IMGW.

Sobota

W sobotę temperatura na północy kraju wzrośnie do 12 st. Celsjusza, jedynie nad morzem nadal będzie to ok. 10 stopni. Bardzo ciepło - nawet 23 st. będzie jednak na południu kraju.

Niedziela

W niedzielę w całej Polsce temperatura będzie wynosić już powyżej 20 st. Celsjusza, przy czym na południu może ona osiągnąć nawet 26 stopni.

"Wysokiej temperaturze zarówno w sobotę jak i w niedzielę będą towarzyszyły przelotne opady deszczu, a w niedzielę także burze" - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.