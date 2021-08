Czeka nas chłodna i deszczowa końcówka sierpnia. Niedziela będzie ostatnim pogodnym i ciepłym dniem z temperaturą osiągającą 27 st. C na południowym zachodzie kraju - podał IMGW. Już dziś po południu od zachodu zacznie wzrastać zachmurzenie, pojawią się przelotne opady deszczu i burze.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak zaznaczył Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w dzisiejszych burzach, może spaść do 20 mm deszczu, a porywy południowo-wschodniego wiatru osiągać mogą 80 km/h.

Na początku tygodnia, w poniedziałek i wtorek, na południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie całkowite i duże z opadami deszczu oraz z lokalnymi burzami. Opady chwilami mogą być intensywne. Z kolei na północy kraju będzie słonecznie i tam bez opadów. W całym kraju będzie chłodniej, a temperatura maksymalna wyniesie od 17 st. C do 22 st. C. Przejściowo wzrośnie także prędkość i porywistość północno-wschodniego wiatru.



W kolejnych dniach będzie zmienne zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu, a w sobotę ponownie z burzami na południowym zachodzie. "Temperatura powietrza wyniesie od 15 st. C do 20 st. C. Niższe temperatury powietrza są prognozowane także na godziny nocne" - podał IMGW. W nocy z wtorku na środę temperatura na przeważającym obszarze kraju spadnie poniżej 10 st. C, a na Suwalszczyźnie chwilami będzie około 5 st. C.

Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami

Według prognoz synoptyków na terenie 27 powiatów centralnej, wschodniej, zachodniej i południowej Wielkopolski od godz. 6 rano mogą wystąpić opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 30 mm do 40 mm.

Intensywne opady deszczu w regionie mają ustąpić w poniedziałek do godz. 20.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w trakcie burzy należy w razie możliwości zostać w domu. Powinno się też zabezpieczyć rzeczy, które może porwać wiatr.



O czym jeszcze należy pamiętać?



Należy unikać wyniosłości terenu, a w szczególności szczytów górskich.



Nie przebywajmy w pobliżu wysokich drzew, wież, masztów, słupów energetycznych i telefonicznych. Pioruny zazwyczaj uderzają w najwyższe przedmioty na danym obszarze.

Nie przebywajmy także w pobliżu metalowych konstrukcji, kabli i ogrodzeń, które mogą przewodzić prąd.