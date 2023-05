Prognoza pogody na noc z środy na czwartek

W nocy pogodnie na zachodzie i północnym zachodzie. Na pozostałym obszarze pochmurno i deszczowo. Największe opady na wschodzie kraju, ale będą one powoli słabnąć.

Temperatura minimalna od 2 stopnia Celsjusza na zachodzie, 5 stopni w centrum, do 10 na Podkarpaciu.

Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-zachodni.

Jaka pogoda będzie w czwartek?

W czwartek na wschodzie i południu zachmurzenie duże z opadami deszczu; w Karpatach prognozowana wysokość opadów do około 10 mm. Na zachodzie zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów.

Temperatura maksymalna od 8 st. C na krańcach wschodnich, około 14 st. C w centrum, do 16 st. C na zachodzie i Mazurach, tylko w rejonach podgórskich Karpat około 6 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni.