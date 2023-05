Są rzeczy, na które nigdy nie jest za późno. Udowodnić to chce 64-letni Marek Tymiec z wielkopolskiej Piły. Razem ze swoim przyjacielem chce wyruszyć w niezwykłą podróż. Pod hasłem "Old Men Trip" przemierzą 20 tysięcy kilometrów. Przejadą przez między innymi przez Iran Turkmenistan i Tadżykistan. Ich wyprawa ma być przykładem dla innych - nie jest za późno i można to zrobić pomimo przeciwności losu.

Mają do przebycia 20 tysięcy kilometrów i w dwa miesiące chcą przejechać Turkmenistan, Tadżykistan czy Kirgistan. Dwóch mieszkańców Piły postawili sobie za cel spełnianie marzeń i uświadamianie, że na niektóre rzeczy nigdy nie jest za późno.

64-letni Marek Tymiec wyrusza wraz ze swoim przyjacielem na przygodę życia. Po powrocie chcą pokazać innym, że wiek czy choroby nie mogą być przeszkodą w realizacji marzeń.

Odwiedzę miejscowości, które zawsze chciałem zobaczyć. To coś nieprawdopodobnego. Nasz samochód jest w trakcie przygotowania do tego, by można było w nim spać. Chcemy nim nie tylko podróżować, ale też zrobić z niego sypialnię - mówi Marek Tymiec w rozmowie z RMF FM.

Obaj zmagamy się z różnymi chorobami, ale to nie jest przeszkodą. Najważniejsze to pokazać, że możemy to zrobić. To chcę właśnie przekazać ludziom po powrocie. Chcę im powiedzieć: "Zobacz, ja zrobiłem coś takiego, ty też możesz!" - mówi Marek Tymiec.

Wyprawa pod nazwą Old Men Trip wyruszy z Polski 1 sierpnia z Katowic.