Według synoptyków, w nocy z wtorku na środę nadal zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami. Pojawią się również mgły, także marznące, ograniczające widzialność do 100 m.

Natomiast na wschodzie i południowym wschodzie pojawią się jeszcze opady deszczu ze śniegiem oraz miejscami śniegu - te opady już będą wyraźnie słabsze. Na zachodzie może się zdarzyć słaby deszcz bądź mżawka.

Temperatura minimalna najbliższej nocy wyniesie od minus 5 st. C na Podhalu oraz w rejonach rozpogodzeń głównie na Mazowszu i Podlasiu. Poza tym temperatura od minus 3 st. C do 0 st. C. Najcieplej na samym Wybrzeżu - około 2 st. C.