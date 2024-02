Pył znad Sahary nie jest groźny dla człowieka

Przyczyną obecności pyłu znad Sahary w nasze atmosferze jest adwekcja ciepłego powietrza z południa, które napływa nad Europę. To zjawisko odpowiedzialne za transport drobinek pyłu na znaczne odległości. Co ciekawe, nie tylko Polska doświadcza tego zjawiska - pył dotarł już do większości krajów Europy.

Pył znad Sahary nie jest groźny dla człowieka, tym bardziej, że jego stężenie jest niewielkie. Pewne dolegliwości mogą mogą odczuć jednak osoby z chorobami płuc czy astmatycy.

Jeżeli ktoś ma problemy ze zdrowiem, szczególnie z układem oddechowym, to mogą te dolegliwości nasilać się wraz z pojawieniem się tego pyłu w powietrzu. Chodzi tu głównie o osoby, które chorują na astmę, czy też mają uczulenia na różnego rodzaju pyłki. Te objawy mogą ulegać zaostrzeniu, ale większego zagrożenia dla zdrowia ten pył ze sobą nie niesie - powiedział Piotr Szuster z IMGW i Polskich Łowców Burz w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem na antenie internetowego Radia RMF24.

Nie można jednak zapominać o pewnym dyskomforcie, jakim jest konieczność częstszego mycia samochodów czy okien, które ulegają zabrudzeniu.