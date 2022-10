Wszystko wskazuje na to, że nadeszła długo oczekiwana złota polska jesień. W najbliższych godzinach, a nawet dniach możemy spodziewać się słonecznej pogody i przyjemnej temperatury. Mieszkańcy zachodniej i południowej Polski zobaczą na termometrach nawet 20 stopni Celsjusza!

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W środę będzie słonecznie na południowym zachodzie i na południu. Tam zachmurzenie małe. Na pozostałym obszarze zachmurzenie będzie umiarkowane i duże, przy czym duże głównie w strefie nadmorskiej - powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska z biura prognoz IMGW.



Na Pomorzu i na północnym wschodzie będą nadal możliwe opady deszczu, choć będą to jedynie słabe opady. Na pozostałym obszarze kraju w środę nie spodziewamy się raczej opadów - dodała Grażyna Dąbrowska.

Na Dolnym Śląsku nawet 21 stopni

Maksymalna temperatura w środę wzrośnie, będzie się wahała w przedziale między 14 a 21 stopni. 14 stopni - w rejonach podgórskich Karpat i na Suwalszczyźnie. Najcieplej na Dolnym Śląsku, gdzie synoptycy przewidują temperatury sięgające 21 stopni.



Wiatr zmieni już swój kierunek zdecydowanie - na południowo-zachodni, a nawet na południowy. Będzie wiało już nieco silniej, choć średnią prędkość wiatru synoptycy z IMGW określają wciąż jako umiarkowaną.



Jedynie na Wybrzeżu i w górach wiatr będzie jeszcze dość silny i porywisty. Porywy wiatru w terenach podgórskich i na Wybrzeżu nie powinny przekraczać 55 kilometrów na godzinę. W górach porywy wiatru mogą być silniejsze i dochodzić nawet do 80 kilometrów na godzinę - poinformowała Grażyna Dąbrowska.

Kolejne dni ciepłe i suche

W nocy ze środy na czwartek wystąpi zachmurzenie małe i umiarkowane. Przelotne deszcze mogą wystąpić na zachodniej części Wybrzeża. Na pozostałej obszarze - bez opadów. Temperatura w przedziale od 5 do 12 stopni. Pięć stopni na przedgórzu Karpat, a 12 stopni na Wybrzeżu i na zachodzie kraju. Wiatr południowo-zachodni. Najsilniej będzie wiało na Wybrzeżu - do 75 kilometrów na godzinę. Porywisty wiatr również wysoko w górach.



W najbliższych dniach będzie ciepło i sucho. Opady są spodziewane przelotne, ale nie będą one obejmowały dużego obszaru i będą występowały tylko miejscowo - powiedziała Grażyna Dąbrowska z biura prognoz IMGW. Do końca tygodnia będzie się utrzymywała temperatura maksymalna w granicach 20 stopni, zwłaszcza na południu kraju, gdzie będzie najładniej - dodała.