Nawet 21 stopni Celsjusza pokażą termometry w środę w Polsce. Synoptycy prognozują do końca tygodnia złotą, polską jesień. Ma być znacznie cieplej niż w ostatnich dniach.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Tegoroczna jesień na razie nie przypomina pięknej złotej jesieni. Ostatnie dni nie rozpieszczają nas przyjemną pogodą. Jest chłodno, pochmurno oraz deszczowo.

To ma się jednak zmienić. Dużo cieplej będzie już w środę.

Jak podaje IMGW, jutro na północy kraju zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami, natomiast na pozostałym obszarze - małe i umiarkowane. Na krańcach północno-wschodnich możliwe będą słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na północnym-wschodzie, około 17 st. C w centrum do 21 st. C na południowym-zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty południowo-zachodni i zachodni, nad morzem w porywach do 55 km/h, w Tatrach do 60 km/h, a w Sudetach do 90 km/h.

Noc ze środy na czwartek

W nocy ze środy na czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie nad samym morzem okresami duże. W rejonie Zatoki Szczecińskiej możliwe słabe opady deszczu.

Również w nocy będzie trochę cieplej. Temperatura minimalna wyniesie od 7 st. C na krańcach wschodnich, około 10 st. C w centrum, do 12 st. C nad morzem i 13 st. C na zachodzie. W rejonach podgórskich chłodniej - około 5 st. C.

Wiatr na wschodzie będzie słaby, na pozostałym obszarze umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju okresami porywisty, przeważnie południowo-zachodni. Nad morzem porywy do 75 km/h, w Sudetach do 90 km/h.

Czwartek

Czwartek będzie kolejnym dniem z przyjemną pogodę. Będziemy mieli zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami możliwe bardzo słabe opady deszczu.

Temperatura maksymalna od 16 do 20 st. C. Chłodniej może być nad morzem od 14 st. C do 16 st. C.

Wiatr umiarkowany, nad morzem dość silny, w całym kraju porywisty. Porywy wiatru nad morzem i w Sudetach do 80 km/h.

Podobna temperatura ma się utrzymywać także w piątek i sobotę. Niewiele mniej kresek na termometrze powinniśmy zobaczyć w niedzielę.