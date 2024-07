W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia przed burzami w zachodniej części kraju. Stopniem drugim objęte zostały powiaty położone na południu Małopolski. Alert w tej sprawie rozesłało także Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

zdjęcie poglądowe / Maren Winter / Shutterstock

Alert RCB został wysłany do mieszkańców 6 powiatów Małopolski (limanowskiego, myślenickiego, nowosądeckiego, nowotarskiego, suskiego, tatrzańskiego) oraz Nowego Sącza. Prognozowane są tam burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 30 do 40 mm, oraz porywy wiatru do 80 km/h. Lokalnie może spaść grad.