Temperatura maksymalna w środę wyniesie od minus 4 stopni na Suwalszczyźnie, ok. minus 1, zero stopni w centrum i nad morzem, do 2 stopni na plusie na zachodzie i południowym zachodzie.

Wiatr będzie umiarkowany, chwilami porywisty, przeważnie południowy. "Najsilniej powieje w rejonach podgórskich do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h" - zaznacza IMGW.