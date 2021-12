W czwartek możemy się spodziewać mrozu w całej Polsce – przewidują synoptycy IMGW. Według prognoz, będzie pochmurno. Od rana spore zachmurzenie na zachodzie i północy, tam też niewielkie opady śniegu. Umiarkowane zachmurzenie w południowej i wschodniej części kraju. Od minus 7 st. C. na Podkarpaciu do 1 st. C na Pomorzu Zachodnim - przekazała Grażyna Dąbrowska z IMGW.

