Po ustąpieniu porannych mgieł, na większym obszarze kraju zachmurzenie miejscami będzie umiarkowane i duże. Przelotne, słabe opady śniegu do 1-2 cm, spodziewane są na północy i południowym wschodzie. Na Wybrzeżu może spaść deszcz ze śniegiem. W ciągu dnia na przeważającym obszarze kraju będą utrzymywały się temperatury ujemnie. W najcieplejszym momencie poniedziałku prognozowane są temperatury od -5 stopni Celsjusza w okolicach Przemyśla, około - 1 w centrum i na północnym wschodzie, do około zera na zachodzie i plus 3 stopni nad morzem - powiedziała Grażyna Dąbrowska z IMGW-PIB.

Temperatura maksymalna od -6 stopni na południowym wschodzie, około -2 stopni w centrum do 3 stopni nad morzem. Wiatr przeważnie słaby, zmienny. Nad morzem umiarkowany z kierunków południowych. Wysoko w górach wiatr porywisty.

Mroźna noc w całej Polsce

W nocy w zachodniej połowie kraju na ogół pogodnie, na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z lokalnymi rozpogodzeniami. Na wschodzie słabe opady śniegu. Miejscami, głównie na północy, marznące mgły ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -12 stopni na południowym wschodzie, około -7 stopni w centrum i na zachodzie do -2 stopni na północnym wschodzie i około -1 stopnia nad morzem. Najcieplej będzie na Helu - 0 stopni. W rejonach podgórskich tempeatura lokalnie spadnie do -21 stopni. Wiatr na zachodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północno-zachodni.

Wtorek cieplejszy i więcej przejaśnień

We wtorek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na południowym zachodzie rozpogodzenia. Na wschodzie i południowym wschodzie słabe opady śniegu. Początkowo lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od -1 stopnia, do 4 stopni nad morzem. W rejonach podgórskich od -7 st. C. do -2 st. C. Wiatr przeważnie słaby, północno-zachodni.