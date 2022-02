Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed marznącymi opadami deszczu i mżawki. Alerty dotyczą wschodnich regionów kraju.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Marznące opady deszczu i mżawki pojawią się na wschodzie Polski. Chodzi między innymi o województwa podlaskie, część warmińsko-mazurskiego, lubelskie, mazowieckie, świętokrzyskie i podkarpackie.



Ostrzeżenia przed marznącymi opadami deszczu /IMGW /Zrzut ekranu





Piątek pochmurny z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem

W piątek towarzyszyć nam będzie zachmurzenie duże i całkowite. Na krańcach wschodnich i w rejonach podgórskich pojawią się opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na pozostałym obszarze głównie opady deszczu. Na wschodzie kraju, głównie w pierwszej połowie dnia, opady marznącego deszczu powodującego gołoledź.

Temperatura maksymalna od 0 st. na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 5 st. w centrum i 8 st. na zachodzie.

Wiatr powieje słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, z kierunków południowych. Na zachodnim wybrzeżu wiatr w porywach do 55 km/h, w Karpatach do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h. W górach zawieje i zamiecie śnieżne.