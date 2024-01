Od czwartku definitywnie żegnamy się z siarczystym mrozem. Cieplejsze powietrze zacznie napływać już dziś. Wraca zima z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem – zapowiedział rzecznik IMGW Grzegorz Walijewski.

Wczorajszy mroźny poranek w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

W środę zobaczymy na termometrach zdecydowanie większe wartości, nawet z plusem z przodu. W Suwałkach, gdzie jeszcze niedawno było minus 16 st., będzie plus 1. Plus 1-2 również na Wybrzeżu. A w pozostałej części kraju od plus 4 do minus 1 st. W południowych województwach wciąż chłodno: od minus 1 do minus 9 st. Bezchmurne niebo, słonecznie - podał Walijewski.

Dziś mogą się utrzymywać mgły ograniczające widoczność i powodujące osadzanie szadzi. Na Podlasiu i Mazurach, a także części Lubelszczyzny - opady śniegu.

W czwartek zupełnie pożegnamy arktyczne powietrze. Na północy kraju nawet 4-5 stopni na plusie, w centrum ok. 1 stopnia, a na południu wartości wciąż będą ujemne - rzędu minus 2, minus 1. W obszarach górskich - w Zakopanem, Nowym Targu ok. minus 6 - powiedział.

Rzecznik podkreślił, że wraz z cieplejszym i wilgotniejszym powietrzem przyjdą deszcze, które będą mogły się zamieniać w deszcz ze śniegiem. A że w nocy temperatura może spadać poniżej 0, to pojawią się oblodzenia, marznące opady deszczu. Jednym słowem wraca nieco cieplejsza zima z mrozem w nocy, z opadami deszczu i deszczu ze śniegiem - przekazał rzecznik IMGW.

W nocy z czwartku piątek północno-wschodnią część kraju, Podlasie, Lubelszczyznę, a także Mazowsze dosłownie muśnie mróz od minus 1 do minus 6. Potem sobota, niedziela, poniedziałek podobna aura, opady deszczu ze śniegiem, w dzień dodatnie wartości, a w nocy ujemne. Na razie pożegnamy się z mroźną zimą - stwierdził.

Walijewski przestrzega przed wchodzeniem na oblodzone akweny. Zjawiska lodowe są nietrwałe, tym bardziej, że pojawiały się, kiedy było słońce i pokrywa nie jest idealna. Kiedy pojawi się wyższa temperatura i opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu naruszą powłokę lodową, i będzie ona znacznie słabsza - wyjaśnił.