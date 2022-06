Synoptycy ostrzegają przed burzami. Dziś burze - miejscami z gradem - mogą pojawić się w województwie opolskim. Alert obowiązujące od godziny jedenastej do dziewiętnastej.

Wypoczynek na plaży w Międzyzdrojach / Marcin Bielecki / PAP

Prognozy przewidują w tym czasie wystąpienie burz, którym miejscami towarzyszyć będą silne opady deszczu dające od 20 do 35 litrów wody na metr kwadratowy, grad oraz wiatr osiągający w porywach do 80 km/h.



Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 procent.



Co z resztą Polski?

W pozostałych regionach w czwartek zachmurzenie umiarkowane. Lokalnie może również popadać. Niegroźne burze mogą pojawić się w pasie od Dolnego Śląska, przez Małopolski po Suwalszczyznę oraz Podlasie.



Najchłodniej będzie na Wybrzeżu i na krańcach północnych. Tam od 18 do 21 stopi Celsjusza. Na pozostałym obszarze od 22 do 27 stopni. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, powieje z kierunków zachodnich.



W nocy z czwartku na piątek nad ranem pojawią się mgły, szczególnie w kotlinach sudeckich, ograniczając widzialność do ok. 300 m.



"Natomiast na wschodzie i w centrum zachmurzenie będzie jeszcze umiarkowane i duże. Występować będą przelotne opady deszczu, a na południowym wschodzie burze. W czasie burz może spaść do 20 mm deszczu, porywy wiatru osiągną prędkość do 70 km/h" - informują synoptycy.



Tam, gdzie spodziewane są opady deszczu, i nad morzem temperatura wyniesie od 10 do 14 stopni Celsjusza. Na zachodzie od 7 stopni w kotlinach sudeckich do 11 stopni miejscami w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej.

