"Pierwszy dzień nowego roku będzie deszczowy. Spadnie też deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach będzie od 0 do 8 st. C" - przekazała Agnieszka Prasek, synoptyk z Centralnego Biura Prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dla części regionów wydano ostrzeżenia IMGW.

W poniedziałek zachmurzenie będzie duże i spadnie deszcz. Na południowym wschodzie o natężeniu umiarkowanym. Na północnym wschodnie to będą opady deszczu ze śniegiem i śniegu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na północnym wschodzie, w centrum kraju termometry pokażą 4 st. C, najcieplej będzie na południowym zachodzie i zachodzie - do 8 st. C.

Wiatr powieje z południowego zachodu i zachodu. Okresami, na południu i południowym zachodzie, będzie porywisty.