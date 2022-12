Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydawane są w momencie, kiedy w przeciągu 12 godzin przyrost pokrywy śnieżnej wyniesie 10-15 cm lub od 15 do 20 cm w 24 godziny. Natomiast jeśli przyrost pokrywy śnieżnej wynosi od 20 do 30 cm w ciągu 24 godzin na wysokości do 600 m n.p.m. lub od 20 do 50 cm na obszarach powyżej 600 m n.p.m., to wtedy jest to ostrzeżenie drugiego stopnia.

Jest jeszcze ostrzeżenie trzeciego stopnia. Jest ono wydawane, jeżeli w ciągu 24 godzin przyrost pokrywy śnieżnej na obszarze poniżej 600 m n.p.m. wyniesie powyżej 30 cm lub na obszarze powyżej 600 m n.p.m. powyżej 50 cm.