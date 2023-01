Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu. Obejmują one niemal całą Polskę.

Odśnieżanie dróg w Przemyślu / Darek Delmanowicz / PAP

Ostrzeżeń nie wydano dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego i lubuskiego. Nie dotyczą także części powiatów Wielkopolski, Podlasia, Warmii i Mazur i woj. kujawsko-pomorskiego.

Ostrzeżenia drugiego stopnia przed intensywnymi opadami obowiązują w przygranicznych powiatach Dolnego Śląska, a także w południowej części woj. śląskiego, Małopolski i Podkarpacia. Według prognoz, w ciągu najbliższych kilkunastu godzin może spaść tam 20-30 cm śniegu.

Pozostały obszar Polski objęty jest ostrzeżeniami pierwszego stopnia. Oznaczają one, że - w zależności od województwa - może spaść tam od 10 do 20 cm śniegu. W niektórych miejscach - m.in. na Podkarpaciu i w woj. świętokrzyskim - trzeba się przygotować także na marznący deszcz i deszcz ze śniegiem, a co za tym idzie - gołoledź.