Sobota będzie pochmurna i stosunkowo ciepła. Jak powiedziała PAP Ewa Łapińska z Centralnego Biura Prognoz IMGW-PIB, po przejściu nad Polską frontu, w nocy temperatury w całej Polsce spadną poniżej zera.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Jak przekazała Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, w sobotę nad Polską od północnego zachodu na południowy wschód będzie przemieszczał się front atmosferyczny, za którym napłynie chłodne powietrze pochodzenia arktycznego.

Sobota generalnie pochmurna, ale na północy i północnym zachodzie oraz w centrum mogą pojawiać się przejaśnienia. W całym kraju możliwe niezbyt intensywne przelotne opady wszystkiego, od deszczu przez deszcz ze śniegiem po śnieg. Na północnym wschodzie głównie będzie padał śnieg, a na południu deszcz ze śniegiem. Temperatura maksymalna będzie bardzo wyrównana i wyniesie od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 3-4 na przeważającym obszarze kraj. Wiatr północny i północno zachodni, nad morzem w porywach może osiągać prędkość do 70-75, w głębi kraju do około 50 km/h - powiedziała Ewa Łapińska z IMGW-PIB.