W niedzielę w północnej części kraju będzie raczej pogodnie. Na pozostałym obszarze pojawi się duże zachmurzenie, a miejscami opady deszczu. Na Lubelszczyźnie suma opadów może wynieść do około 10 mm. Temperatura maksymalna od 6 st. C lokalnie na południowym wschodzie, około 12 st. C na przeważającym obszarze, do 16 st. C na północnym zachodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie w porywach do 60 km/h, z kierunków wschodnich. W Sudetach wieczorem porywy wiatru do 60 km/h.



Noc z niedzieli na poniedziałek powinna być jednak pogodna na większym obszarze kraju. W pasie od Górnego Śląska po Podkarpacie miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Lokalnie możliwe krótkotrwałe mgły, ograniczające widzialność do 300 m. Chłodno. Temperatura minimalna od -1 st. C na północnym wschodzie, około 2 st. C w centrum kraju, do 5 st. C na południowym wschodzie; nad morzem od 4 st. C do 7 st. C. Wiatr przeważnie słaby, jedynie na południu umiarkowany i porywisty, z kierunków wschodnich. W Karpatach porywy wiatru do 60 km/h, w Sudetach do 70 km/h.