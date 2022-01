Jak informuje IMGW - ostatni weekend stycznia powita niebezpiecznym wiatrem i nieprzyjemną aurą. Wystąpią wszystkie odmiany opadu: deszcz, grad, deszcz ze śniegiem oraz burze śnieżne. W uwaga nocy możliwe oblodzenia dróg i chodników.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

W piątek w nocy w dużej części kraju będzie pochmurno. Można spodziewać się opadów deszczu i deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu - powiedziała Ewa Łapińska, synoptyk IMGW.



Według prognozy przygotowanej przez Ewę Łapińską z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, zarówno w piątek i w sobotę prawie w całym kraju będzie pochmurno, w górach sypnie śniegiem.





W nocy utrzyma się duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami w zachodniej części kraju. Na północy, wschodzie i południu wystąpią opady mieszane deszczu i deszczu ze śniegiem. Wysoko w górach spadnie 7 cm śniegu, a w rejonach podgórskich 5 cm.



Temperatura na krańcach wschodnich, na Lubelszczyźnie wyniesie minus 5 stopni. Na Podhalu minus 6 stopni. W centrum będą minus 2 stopnie, a na zachodzie plus 1. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, nad morzem i na krańcach wschodnich do 60 km/h, północny i północno-zachodni.

W sobotę postępujące zachmurzenie



W sobotę na wschodzie początkowo pogodnie, ale z północnego zachodu w głąb kraju i na wschód stopniowo będzie przemieszczała się strefa opadów. Początkowo - śnieg, śnieg z deszczem, a potem deszcz. Miejscami wystąpią też zawieje i zamiecie śnieżne. Wiatr będzie się wzmagał powodując te zawieje. W górach spadnie do 8 cm śniegu.



Temperatura na wschodzie kraju wyniesie około zera stopni, w centrum 3 stopnie a na północnym zachodzie nawet 8 stopni Celsjusza. W rejonach podgórskich minus 1.



Wiatr będzie wiał z prędkością do 90 km/h nad morzem i do 75 km/h w centrum kraju, wieczorem będzie się nasilał. W sobotę wieczorem nad morzem możliwe lokalne burze.