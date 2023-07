Nawet 35 stopni Celsjusza wskażą dziś termometry w Polsce. Najcieplej ma być na Mazowszu. Fala upałów przemieszcza się z zachodu na wschód kraju. IMGW ostrzega jednocześnie przed możliwymi burzami z gradem.

Mieszkańcy i turyści szukają ochłody na Kompleksie Rekreacyjnym Arkonka w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

W niedzielę centrum upałów przesunie się na wschód kraju. Od zachodu do Polski wkroczy front atmosferyczny. Nadal będzie bardzo upalnie.

Rano jeszcze będzie zachmurzenie małe, które w ciągu dnia od zachodu będzie wzrastać do dużego. Od zachodu na wschód przemieszczał się będzie front atmosferyczny ze strefą opadów i burz, w czasie których może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy, a wiatr może osiągać prędkość do 80 km/h - przekazała Ilona Śmigrocka z Centralnego Biura Prognoz IMGW.