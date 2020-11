Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami w nocy z poniedziałku na wtorek.

Gęste mgły mogą występować ośmiu województwach - informuje IMGW. Ostrzeżenie dotyczy województw podlaskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.



Na tych obszarach gęste mgły mogą ograniczyć widoczność miejscami od 100 m do 200 m.



Ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne i zagrożenie dla zdrowia oraz życia.

Prognoza pogody na wtorek

Jak informuje IMGW, w nocy z poniedziałku na wtorek będzie występować zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, jedynie w obszarach podgórskich powyżej 500 m n.p.m pogodnie. Miejscami opady mżawki. Lokalnie gęste mgły, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od 0°C do maksymalnie 6 stopni nad morzem. Lokalnie na północnym wschodzie możliwy spadek temperatury przy gruncie do -2°C.

We wtorek zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, a na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. W obszarach podgórskich powyżej 600 m n.p.m. słonecznie. Miejscami opady mżawki.

Rano lokalnie mgły, ograniczające widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna od 6°C na północnym wschodzie i zachodzie do 9°C nad morzem; w obszarach podgórskich powyżej 500 m n.p.m. od 10°C do 13°C. Wiatr słaby, południowo-wschodni i wschodni.