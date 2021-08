Od dziś zrobi się chłodno i pochmurnie, a przelotne opady deszczu i burze pojawią się właściwie w całym kraju - powiedziała Anna Woźniak, synoptyk IMGW. Zaznaczyła, że wraz z pogorszeniem się pogody, pojawi się także silny wiatr. "Nad ranem na Pomorzu porywy wiatru mogą sięgać 70 km/h" - dodała. Przed wyjściem z domu warto sprawdzić na mapach pogodowych, gdzie aktualnie jest burza.

W ciągu dnia wciąż będzie dużo chmur i właściwie w całym kraju możliwe będą przelotne opady deszczu - powiedziała synoptyk.

Do godzin południowych spodziewamy się burz na krańcach wschodnich - tam sumy opadów osiągną około 15 mm. Natomiast od godzin południowych oraz później po południu i wieczorem - burze z gradem mogą występować na Wybrzeżu i Pomorzu - dodała. Sumy opadów, jakie pojawią się w tych regionach, wyniosą około 20-25 mm.

Ponadto na znacznym obszarze kraju będzie wiał porywisty wiatr z kierunków zachodnich. W zachodniej Polsce porywy te mogą sięgać 70 km/h, a na Wybrzeżu dochodzić nawet do 85-90 km/h nie tylko w czasie trwania burz czy przelotnych opadów deszczu - powiedziała.

Prognozowana maksymalna temperatura w całym kraju będzie wyrównana: termometry pokażą od 17 do 21 st. C. Nieco cieplej będzie jedynie na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie - tam do 22 st. C.

Z chłodną masą powietrza zostaniemy co najmniej do soboty, a nawet i niedzieli - zaznaczyła synoptyk.

