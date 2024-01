Na południu Lubelszczyzny, ziemi świętokrzyskiej oraz na północy woj. śląskiego miejscami możliwe są opady deszczu marznącego, który będzie powodował gołoledź. I ta strefa opadów powoli będzie się przesuwała w kierunku południowym - dodał synoptyk.



Temperatura maksymalna wahać się będzie od -7 do -5 stopni na Mazurach i Suwalszczyźnie, -1 do zera stopnia w centrum i na zachodzie, a na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu temperatura wyniesie od 3 do nawet 7 stopni Celsjusza.



Wiatr z północy i północnego-wschodu będzie słaby i umiarkowany. Na południu miejscami porywisty - do 45 km/h.